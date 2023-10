BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 29,21 EUR.

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 29,21 EUR. Die BYD-Aktie sank bis auf 29,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.124 BYD-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 32,65 EUR. 11,76 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,44 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,28 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120.173,61 CNY, während im Vorjahreszeitraum 66.825,19 CNY ausgewiesen worden waren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 30.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,69 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

