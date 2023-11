BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,5 Prozent auf 30,78 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 30,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 30,78 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,00 USD. Bisher wurden heute 347.769 BYD-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 17,84 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 USD ab. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 30,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.080,60 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 10,42 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?