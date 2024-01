BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,04 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,04 USD zu. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,48 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 28.516 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 28,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 24,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,83 Prozent.

Am 30.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 10,72 CNY in den Büchern stehen haben wird.

