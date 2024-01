Kursverlauf

BYD Aktie News: Anleger greifen bei BYD am Vormittag zu

24.01.24 09:25 Uhr

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Plus bei 25,89 USD.

Werbung

Um 23:20 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 25,89 USD zu. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 25,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.212 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 24,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,29 Prozent. Am 30.10.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 162.150,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,72 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"? Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024 Elektroautos: BYD und Tesla kämpfen in China um die Marktführerschaft - VW darf den Anschluss nicht verlieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com