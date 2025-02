BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,8 Prozent auf 49,49 USD.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 49,49 USD. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,00 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,70 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.053 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 51,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,07 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2024 auf bis zu 23,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,41 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,73 CNY.

Am 30.10.2024 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,35 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 214,39 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 172,00 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BYD am 25.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 31.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,51 CNY fest.

