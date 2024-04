BYD Aktie News: BYD schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,7 Prozent auf 25,55 USD. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 26,00 USD zu. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 8.851 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,80 USD. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,10 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162,15 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,08 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,13 CNY je Aktie belaufen.

