BYD Aktie News: BYD am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,87 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 26,87 USD zu. Bei 27,25 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 27,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.004 BYD-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,98 Prozent. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 18,87 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,04 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 CNY je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 123,42 Mrd. CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,32 Mrd. CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.08.2024 gerechnet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,05 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

