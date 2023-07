BYD Aktie News: BYD am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 33,55 USD ab.

Die BYD-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 33,55 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 31,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 25.279 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2022 auf bis zu 38,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 12,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 36,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 28.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,87 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal rückläufig