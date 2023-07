BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 33,92 USD.

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 33,92 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 33,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,35 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 87.349 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,35 USD. 13,06 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2022 (21,29 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 37,23 Prozent wieder erreichen.

Am 27.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,83 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal rückläufig