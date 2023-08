BYD Aktie News: BYD gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 26,65 EUR.

Um 16:07 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 26,65 EUR nach oben. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,95 EUR an. Mit einem Wert von 26,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 419.303 BYD-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2022 auf bis zu 34,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 23,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2022 (20,61 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,06 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

