BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 13,60 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,1 Prozent auf 13,60 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 13,45 USD. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 13,46 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 84.902 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Bei einem Wert von 10,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2024). Abschläge von 23,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 CNY aus.

Am 29.08.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 216,81 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 190,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 4,72 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

