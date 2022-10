BYD Aktie News: Anleger setzen BYD am Nachmittag unter Druck

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 8,9 Prozent auf 23,30 EUR. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 23,21 EUR. Bei 23,77 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 95.395 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 26,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2022 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,28 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,08 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 66.825,19 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 63,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.991,87 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 27.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,97 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Erste Schätzungen: BYD mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com