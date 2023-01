BYD Aktie News: BYD am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die BYD-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,01 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 26,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.224 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 07.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 35,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BYD gewährte am 28.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 117.080,60 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54.306,96 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 26.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 CNY je BYD-Aktie belaufen.

