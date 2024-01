BYD Aktie News: BYD verliert am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BYD. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 25,66 USD.

Um 23:20 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,66 USD ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 25,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,20 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 104.702 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 29,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,52 USD ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 4,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117.080,60 CNY eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,72 CNY je BYD-Aktie.

