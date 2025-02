BYD Aktie News: BYD gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 50,06 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 50,06 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 50,07 USD. Bei 49,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.998 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2025 markierte das Papier bei 51,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 53,36 Prozent sinken.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2023 mit 3,41 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,73 CNY je Aktie ausschütten.

BYD ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,35 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,87 HKD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent auf 214,39 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,00 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,51 CNY je BYD-Aktie belaufen.

