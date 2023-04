BYD Aktie News: BYD fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:44 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,4 Prozent auf 28,45 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 28,22 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,80 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 6.295 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2022). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 34,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 33,63 Prozent sinken.

Am 31.10.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,97 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 117.080,60 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 54.306,96 CNY umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 28.04.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,75 CNY je BYD-Aktie.

