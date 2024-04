BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,86 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,86 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 25,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 25,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.191 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 40,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Mit einem Kursverlust von 15,70 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,10 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 CNY aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,58 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,15 Mrd. CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117,08 Mrd. CNY eingefahren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,13 CNY je BYD-Aktie belaufen.

