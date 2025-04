BYD Aktie News: BYD am Nachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BYD-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ OTC bei 51,50 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel kam die BYD-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 51,50 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,35 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 51,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 27.901 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 6,02 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,42 USD. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 102,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,81 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,97 HKD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 24.03.2025. Das EPS lag bei 5,59 HKD. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 3,23 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 291,44 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 191,54 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.09.2025 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,43 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

