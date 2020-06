BYD-Aktie aktuell: BYD mit Abschlägen

Die BYD-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 6,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 6,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.622 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.06.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2020 (4,02 EUR).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,13 CNY je Aktie belaufen.

BYD Company Limited wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Die Marke BYD Auto erreichte bereits im fünften Jahr in Folge eine Wachstumsrate von über 100 Prozent. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.

