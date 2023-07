BYD Aktie News: BYD am Dienstagmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Im Tradegate-Handel kam die BYD-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 30,94 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BYD-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:00 Uhr bei 30,94 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 31,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 30,60 EUR. Mit einem Wert von 31,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69.690 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,85 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 33,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120.173,61 CNY, während im Vorjahreszeitraum 66.825,19 CNY ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von BYD rechnen Experten am 28.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,86 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal rückläufig