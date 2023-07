BYD Aktie News: BYD am Dienstagvormittag stärker

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,8 Prozent auf 34,18 USD.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 23:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 34,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 34,49 USD. Bei 32,53 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wechselten 95.400 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 38,35 USD markierte der Titel am 02.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,22 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 60,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.04.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die BYD-Bilanz für Q2 2023 wird am 29.08.2023 erwartet. BYD dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,86 CNY je Aktie belaufen.

