BYD Aktie News: BYD gewinnt am Montagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,77 EUR.

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 29,77 EUR. Bei 29,95 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 29,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 61.508 Aktien.

Bei einem Wert von 32,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 9,66 Prozent zulegen. Am 25.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 44,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,17 CNY je BYD-Aktie.

