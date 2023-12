BYD Aktie News: BYD am Montagmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 24,00 EUR zu.

Um 21:59 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,00 EUR. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,14 EUR an. Bei 23,59 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 494.960 BYD-Aktien.

Bei 32,65 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 26,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,67 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 30.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,97 CNY je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 162.150,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.03.2024 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,68 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko

BYD-Aktie freundlich: BYD baut erstes europäisches Werk in Ungarn

Elektroautos, Solarprodukte & Co.: USA prüfen wohl höhere Zölle auf Waren aus China