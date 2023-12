BYD Aktie News: BYD steigt am Montagnachmittag

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BYD konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 24,00 EUR.

Die Aktie legte um 21:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 24,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 24,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,59 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 494.960 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Gewinne von 36,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,67 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BYD gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,68 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

