BYD Aktie News: BYD am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 22,70 EUR.

Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 3,0 Prozent auf 22,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 22,46 EUR. Bei 22,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.906 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (22,18 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 2,29 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,58 CNY, nach 1,97 CNY im Vorjahresvergleich. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 27.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,72 CNY je BYD-Aktie.

