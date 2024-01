BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Freitagnachmittag ins Minus

Kurs der BYD

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 24,74 USD abwärts.

Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,4 Prozent auf 24,74 USD ab. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 24,57 USD. Bei 25,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 45.746 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 46,60 Prozent wieder erreichen. Am 16.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,52 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,89 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD ließ sich am 30.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 26.03.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,72 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

