BYD Aktie News: BYD steigt am Montagmittag

Blick auf BYD-Kurs

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 22,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 22,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 22,33 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 22,29 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 193.010 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,65 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 20,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 9,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,64 CNY.

Am 31.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 162.150,70 CNY im Vergleich zu 117.080,60 CNY im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,49 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Britischer Tesla-Rivale geht der Strom aus: Liste der Pleite-Elektroautobauer wird länger

Im Januar nur ein Auto verkauft: Tesla verliert in Südkorea an Boden - BYD macht sich bereit

Preiskampf der E-Auto-Hersteller: Auch Rivian senkt die Preise