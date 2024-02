BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag gesucht

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 24,45 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 24,45 USD zu. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,45 USD an. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 23,75 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 78.998 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,34 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,80 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 10,84 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,64 CNY aus.

Am 31.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,49 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

