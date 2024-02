BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag im Minus

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 23,50 USD.

Um 23:20 Uhr ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 23,50 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 23,45 USD. Bei 23,47 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 113.762 Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2024 auf bis zu 21,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,23 Prozent.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,64 CNY aus.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,97 CNY je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 162.150,70 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 117.080,60 CNY umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BYD-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 10,49 CNY im Jahr 2023 aus.

