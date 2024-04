BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 27,20 USD zu.

Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,8 Prozent auf 27,20 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 27,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,87 USD. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.439 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,35 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2024 (21,80 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,10 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 CNY aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,15 Mrd. CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 117,08 Mrd. CNY eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.04.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,13 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD, Geely, Mercedes, VW & Co: Chinesen laufen deutschen Automobilhersteller in Sachen Innovationsstärke den Rang ab

Mercedes Benz-Aktie leichter: Mercedes-Chef zeigt sich zu Wettkampf in China siegessicher

Mercedes-Aktie stabil: Entwicklungschef von Mercedes-Benz fordert verstärkte Entwicklung in China