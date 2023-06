BYD Aktie News: BYD tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 32,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ OTC-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 32,43 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 31,59 USD. Bei 32,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.101 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 25,64 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 34,35 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 30.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 8,80 CNY in den Büchern stehen haben wird.

