DAX24.204 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.254 -0,1%Nas21.463 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Boden

26.08.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 15,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
13,06 EUR 0,32 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,0 Prozent auf 15,07 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 15,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 27.347 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,09 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 30.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,60 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 26.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent auf 178,65 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 CNY je BYD-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen, Expansion & Co. treiben an

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

BYD-Aktie im Blick: Tesla-Konkurrent BYD plant extrem leistungsstarken Elektro-Supersportwagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung