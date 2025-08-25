BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Boden

BYD im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 15,07 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 2,0 Prozent auf 15,07 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 15,21 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 27.347 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,09 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,25 USD. Dieser Wert wurde am 30.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,60 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 26.04.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,11 HKD gegenüber 0,57 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent auf 178,65 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 31.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,86 CNY je BYD-Aktie.

