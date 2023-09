BYD Aktie News: BYD verbilligt sich am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 28,83 EUR.

Um 12:01 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 28,83 EUR ab. Bei 28,66 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 28,93 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 55.045 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 32,65 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 28,50 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66.825,19 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen.

Am 01.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BYD veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 9,17 CNY in den Büchern stehen haben wird.

