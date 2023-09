BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 28,76 EUR.

Um 09:20 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,5 Prozent auf 28,76 EUR ab. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,66 EUR nach. Bei 28,93 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 33.052 BYD-Aktien.

Bei 32,65 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 11,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 28,33 Prozent Luft nach unten.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,42 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 CNY je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 9,17 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Greift Mercedes für Tesla Model 3-Konkurrent auf BYD-Batterien zurück?

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach

VW-Aktie gefragt: Beunruhigung über möglichen Stellenabbau bei VW Zwickau - Betriebsversammlung anberaumt