BYD Aktie News: BYD am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von BYD konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,0 Prozent auf 29,03 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,19 EUR zu. Mit einem Wert von 28,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 18.793 BYD-Aktien.

Bei 41,81 EUR markierte der Titel am 07.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,57 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 18,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 58,17 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BYD ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,44 CNY je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 115,59 Prozent auf 117.080,60 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 26.03.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 5,13 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

