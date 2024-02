BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 25,57 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 25,57 USD nach oben. Bei 26,00 USD erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 32.512 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 36,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,86 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,64 CNY aus.

BYD ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BYD im vergangenen Quartal 162.150,70 CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BYD 117.080,60 CNY umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,49 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Nach BYD & NIO steht auch VW in den Startlöchern: Hefei in China will globaler Elektroauto-Hub werden

Erster BYD-Autofrachter hat auf Jungfernfahrt in Bremerhaven angelegt

Britischer Tesla-Rivale geht der Strom aus: Liste der Pleite-Elektroautobauer wird länger