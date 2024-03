BYD Aktie News: BYD wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 25,83 USD ab.

Die BYD-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 25,83 USD abwärts. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 25,45 USD. Bei 26,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.149 Stück gehandelt.

Bei 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,42 Prozent. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BYD-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,26 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 CNY belaufen.

Am 31.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 162.150,70 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BYD am 24.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,08 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

