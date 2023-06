BYD Aktie News: BYD büßt am Dienstagmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 29,10 EUR ab.

Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 1,9 Prozent auf 29,10 EUR ab. Die BYD-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,70 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 171.154 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,75 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 30,31 Prozent niedriger. Am 25.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,16 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 27.04.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BYD am 30.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,80 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

