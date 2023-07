BYD Aktie News: BYD am Nachmittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,50 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 34,50 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,60 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.470 BYD-Aktien.

Am 02.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 10,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 62,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BYD am 29.08.2023 präsentieren. Am 28.08.2024 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,84 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Neuzulassungen in Deutschland im 2. Quartal rückläufig