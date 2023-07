BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von BYD gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 30,80 EUR.

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 1,8 Prozent auf 30,80 EUR nach. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,72 EUR nach. Mit einem Wert von 30,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 90.729 BYD-Aktien.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 120.173,61 CNY – ein Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 66.825,19 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2023 8,89 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

