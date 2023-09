BYD Aktie News: BYD am Mittwochvormittag leichter

So entwickelt sich BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der NASDAQ OTC-Sitzung um 2,7 Prozent auf 30,76 USD ab.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 23:20 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 30,76 USD. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 29,60 USD. Bei 29,60 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 23.079 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,27 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 17,91 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,17 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

