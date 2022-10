BYD Aktie News: BYD am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die BYD-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 23,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 23,12 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 23,73 EUR. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 5.741 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 41,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,70 Prozent hinzugewinnen. Bei 18,35 EUR fiel das Papier am 15.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BYD ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 0,08 CNY je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 66.825,19 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.991,87 CNY umgesetzt worden waren.

Die BYD-Bilanz für Q3 2022 wird am 28.10.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 3,97 CNY je Aktie aus.

