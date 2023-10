BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von BYD zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 31,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 31,60 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die BYD-Aktie sogar auf 32,42 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 32,42 USD. Bisher wurden heute 2.664 BYD-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,78 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 21,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 48,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 30.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte BYD die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 9,88 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

