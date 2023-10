BYD Aktie News: BYD gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 31,00 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie um 23:20 Uhr 0,8 Prozent auf 31,00 USD. Die BYD-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,30 USD an. Bei 30,78 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Bisher wurden via NASDAQ OTC 73.123 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 17,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,29 USD am 26.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 31,32 Prozent wieder erreichen.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120.173,61 CNY umgesetzt, gegenüber 66.825,19 CNY im Vorjahreszeitraum.

BYD wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 30.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,88 CNY je BYD-Aktie.

