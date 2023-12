BYD Aktie News: BYD am Mittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BYD zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die BYD-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 24,01 EUR.

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr bei 24,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,10 EUR aus. Im Tief verlor die BYD-Aktie bis auf 23,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,93 EUR. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 243.562 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 26,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,58 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.10.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BYD am 26.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,68 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

