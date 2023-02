BYD Aktie News: BYD am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die BYD-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 25,39 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 25,25 EUR. Mit einem Wert von 25,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.478 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2022 auf bis zu 41,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BYD-Aktie somit 39,28 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 18,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,34 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 31.10.2022 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,97 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 115,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117.080,60 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54.306,96 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 26.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 5,41 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com