BYD Aktie News: BYD tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 22,82 EUR.

Die BYD-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 22,82 EUR. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 22,72 EUR. Mit einem Wert von 22,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 304.092 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (20,18 EUR). Mit Abgaben von 11,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,26 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,64 CNY.

Am 31.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.150,70 CNY – ein Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 117.080,60 CNY erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 27.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2023 10,49 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

