BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 27,45 EUR. Der Kurs der BYD-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,06 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,47 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 113.856 BYD-Aktien.

Am 08.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,97 CNY gegenüber 0,44 CNY im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.080,60 CNY, während im Vorjahreszeitraum 54.306,96 CNY ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 30.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

