BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag schwächer

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 32,17 USD ab.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 32,17 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 31,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 32,40 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.878 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,61 USD erreichte der Titel am 29.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 35,57 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 33,82 Prozent Luft nach unten.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Am 30.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,80 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

