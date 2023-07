BYD Aktie News: BYD steigt am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,7 Prozent auf 31,63 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 2,7 Prozent auf 31,63 EUR. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 31,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,50 EUR. Bisher wurden heute 297.981 BYD-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 37,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 16,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,84 Prozent.

BYD veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY gegenüber 0,28 CNY im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 29.08.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 28.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,88 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen

Ende des Preiskriegs? Tesla und 15 Elektroauto-Hersteller unterzeichnen Fairness-Abkommen in China